Порно-платформа в Италии закрылась после публикации фейковых фото Мелони

Итальянская порно-платформа Phica объявила о закрытии после 20 лет работы. Несколькими днями ранее на платформе появились поддельные эротические фотографии премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Claudia Greco / File Photo / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Claudia Greco / File Photo / Reuters

«Я возмущена произошедшим и хочу выразить солидарность со всем женщинами, которые были оскорблены и унижены, со всеми, чье право на личную жизнь нарушили администраторы этого форума и его пользователи»,— отреагировала Джорджа Мелони (цитата по Corriere della Sera).

Госпожа Мелони призвала всех пострадавших обращаться в полицию. Член Демократической партии Италии Валерия Кампанья запустила петицию с требованием закрыть портал Phica. Ее подписали 150 тыс. человек.

29 августа на главной странице Phica появилось уведомление, что портал закрыт «из-за токсичного поведения некоторых пользователей». Он работал с 2005 года и насчитывал более 700 тыс. подписчиков. Помимо Джорджи Мелони жертвами Phica становились ее сестра Арианна, лидер Демократической партии Элли Шлейн и другие известные в Италии политики, журналисты и инфлюенсеры.