Порно-платформа в Италии закрылась после публикации фейковых фото Мелони
Итальянская порно-платформа Phica объявила о закрытии после 20 лет работы. Несколькими днями ранее на платформе появились поддельные эротические фотографии премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Фото: Claudia Greco / File Photo / Reuters
«Я возмущена произошедшим и хочу выразить солидарность со всем женщинами, которые были оскорблены и унижены, со всеми, чье право на личную жизнь нарушили администраторы этого форума и его пользователи»,— отреагировала Джорджа Мелони (цитата по Corriere della Sera).
Госпожа Мелони призвала всех пострадавших обращаться в полицию. Член Демократической партии Италии Валерия Кампанья запустила петицию с требованием закрыть портал Phica. Ее подписали 150 тыс. человек.
29 августа на главной странице Phica появилось уведомление, что портал закрыт «из-за токсичного поведения некоторых пользователей». Он работал с 2005 года и насчитывал более 700 тыс. подписчиков. Помимо Джорджи Мелони жертвами Phica становились ее сестра Арианна, лидер Демократической партии Элли Шлейн и другие известные в Италии политики, журналисты и инфлюенсеры.