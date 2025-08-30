Круиз до конца дней

Круизная компания Villa Vie Residences начала предлагать безлимитные круизы для пассажиров старше 55 лет. Программа, которая позволит путешествовать на люксовых лайнерах, называется «Золотой паспорт». Она рассчитана на 3,5 года, а ее цена зависит от возраста участника. Станет ли бизнес-модель популярной на мировом рынке путешествий? Разбирался Леонид Пастернак.

Социальный статус — пенсионер. Возраст — от 55. Сумма накоплений — от $400 тыс. С такими параметрами клиенты компании Villa Vie Residences могут рассчитывать на получение практически «золотого паспорта» для премиальных путешествий на круизных лайнерах. При этом в количестве поездок такие клиенты не ограничены до конца жизни, а каждый тур рассчитан на 3,5 года, отмечают организаторы.

Подобные поездки подходят для состоятельных пенсионеров, которые ценят эстетику круизов с повышенным комфортом, отмечает заместитель председателя совета директоров холдинга «Джет Тревел» Максим Приставко: «В последнее время появилась информация о таких турах, и мне кажется, что это может быть популярно. Но россияне, как правило, так далеко не планируют. Скорее, это рассчитано на страны, где люди расписывают свою жизнь до гробовой доски. Это экономически развитые страны, где пенсионеры имеют хорошие накопления плюс недвижимость, которую они продают, покупают круиз и на полном обеспечении до конца жизни путешествуют. Но это не настолько популярно, и спрос не так велик, чтобы серьезно рассматривать это как бизнес-модель».

Всего в программе восемь возрастных групп, для каждой из которых доступно по четыре тарифа с различным уровнем комфорта в каютах. Чем старше турист, тем дешевле стоимость его билетов, подчеркивают организаторы. Для клиентов до 59 лет путешествие обойдется в $300-400 тыс. Пенсионеры до 69 лет заплатят от $250 тыс. до $350 тыс. До 79 лет — от $190 тыс. до $290 тыс. Для пассажиров от 90 лет цена составляет «всего» 100-200 тыс.

Российских пенсионеров такие ценники убедят лишь в том, что старость лучше встречать в других местах, полагает директор по развитию турфирмы OnlineTur Игорь Блинов: «Возможно, они наберут какое-то количество туристов. Но будет ли интересно для россиян потратить на круиз $300-$500 тыс.? Сложно сказать. Дом престарелых на волнах — это такая себе история. На мой взгляд, значительное количество так называемых доживальщиков сойдут на берег рано или поздно. Невозможно доживать свою благополучную жизнь, а все-таки входной билет здесь достаточно дорогой, на борту очень такого комфортного лайнера, пусть даже со всеми удобствами».

Участники программы смогут также приглашать гостей за доплату в размере $129 на человека в сутки. В компании считают, что «золотой паспорт» позволит пенсионерам не переживать о накоплениях и встретить старость достойно. Любители подобной роскоши с российскими паспортами легко найдут способ, как оплатить поездку, говорит санкционный юрист Илья Пасенко: «Наши друзья из Казахстана, хоть и сильно зарегулировали порядок открытия счетов, все еще предоставляют возможность получения местного ИИН. В Киргизии находится основной банковский хаб практически всех переводов, в том числе для оплаты экспорта и импорта, предполагается, что это будет по несколько переводов. Но даже если и будут вызваны вопросы, то предоставить сопровождающие документы — вполне. Антиотмывочное законодательство строится на предупреждении нарушения и проведении проверки. Соответственно, в случае прохождения проверки любые платежи будут проведены».

Как пишет The Independent, за один платеж в сотню тысяч долларов клиенты Villa Vie Residences получат полное сервисное обслуживание — питание, стирку, уборку, алкоголь, а также ежегодные медицинские осмотры. Первый круиз запланирован на первый квартал 2026 года.

