На строительство детского сада в Новочебоксарске выделили 277 млн рублей

В Новочебоксарске на строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест, выделили 277 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новочебоксарске на строительство детского сада на 220 мест выделили 277 млн рублей

Фото: Проектная документация на портале госзакупок Новочебоксарске на строительство детского сада на 220 мест выделили 277 млн рублей

Фото: Проектная документация на портале госзакупок

Детский сад расположится в девятом микрорайоне Западного жилого района.

Подрядчику предстоит возвести здание, провести работы по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, а также благоустроить территорию. Все работы должны быть завершены до 1 октября 2026 года.

Заказчиком выступает КУ «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства Чувашии.

Влас Северин