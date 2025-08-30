Билла Клинтона заметили с переносным дефибриллятором

Бывшего президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Ист Хэмптона (штат Нью-Йорк) с переносным дефибриллятором. Кадры распространила газета The New York Post.

Бывший президент США Билл Клинтон

Фото: Nick Oxford / Reuters Бывший президент США Билл Клинтон

Фото: Nick Oxford / Reuters

79-летний господин Клинтон вместе с женой Хиллари 28 августа вылетели из Хэмптона (курорт на острове Лонг-Айленд). Пару сфотографировали, когда они садились в частный самолет. Их охранники несли сумку, похожую на медицинскую Propaq MD — в такой переносят монитор и дефибриллятор. Как уточняет издание, такие приборы используют пациенты с высоким риском сердечного приступа.

Билл Клинтон — 42-й президент США, баллотировался от Демократической партии. Занимал пост президента два срока подряд (1993–1997 и 1997–2001). В феврале 2010 года политика госпитализировали из-за болей в сердце, ему провели операцию по стентированию (установили стент для расширения сосудов). В 2021 году он попал в больницу с заражением крови.