Билла Клинтона заметили с переносным дефибриллятором

Бывшего президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Ист Хэмптона (штат Нью-Йорк) с переносным дефибриллятором. Кадры распространила газета The New York Post.

Фото: Nick Oxford / Reuters

79-летний господин Клинтон вместе с женой Хиллари 28 августа вылетели из Хэмптона (курорт на острове Лонг-Айленд). Пару сфотографировали, когда они садились в частный самолет. Их охранники несли сумку, похожую на медицинскую Propaq MD — в такой переносят монитор и дефибриллятор. Как уточняет издание, такие приборы используют пациенты с высоким риском сердечного приступа.

Билл Клинтон — 42-й президент США, баллотировался от Демократической партии. Занимал пост президента два срока подряд (1993–1997 и 1997–2001). В феврале 2010 года политика госпитализировали из-за болей в сердце, ему провели операцию по стентированию (установили стент для расширения сосудов). В 2021 году он попал в больницу с заражением крови.

Жизнь и карьера Билла Клинтона

42-й президент США Уильям (Билл) Джефферсон Блайт III родился 19 августа 1946 года в городе Хоуп штата Арканзас в США. Его отец погиб в автокатастрофе за несколько месяцев до рождения сына. Когда мальчику было четыре года, мать повторно вышла замуж за Роджера Клинтона, чью фамилию и получил Билл

Фото: Reuters

На фото слева направо: Билл Клинтон, его мать Вирджиния и сводный брат Роджер

Фото: Reuters

Будущий президент поступил в Джорджтаунский университет на специальность «международные отношения», окончил его в 1968 году. После этого он получил стипендию имени Родса на обучение в Оксфордском университете, а когда вернулся в США, поступил на юридический факультет Йельского университета

Фото: AP

После обучения в университетах Клинтон вернулся в Арканзас и преподавал право в университете штата. В 1974 году в возрасте 28 лет он баллотировался в конгрессмены от демократов, но проиграл выборы

Фото: AP / Jon Pierre Lasseigne

Еще во время учебы в Йеле Билл Клинтон познакомился со своей будущей женой Хиллари. Они поженились в 1975 году, в 1980-м у них родилась дочь Челси. Когда Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты в 2016 году, муж активно поддерживал ее, участвуя в избирательной кампании по всей стране

Фото: AP / Donald R. Broyles

В 1978 году Билл Клинтон был избран губернатором Арканзаса и стал самым молодым главой региона в США. На следующих выборах он проиграл, но вновь вернулся на этот пост в 1982 году. Позднее Клинтон еще трижды выиграл выборы в штате. В 1986 году он впервые в новой истории Арканзаса получил мандат на четырехлетний губернаторский срок

Фото: AP / Stephan Savoia

В Арканзасе Билл Клинтон провел реформу системы образования, установил налоговые льготы для промышленников. В 1986–1987 годах занимал пост председателя Национальной ассоциации губернаторов США — это сделало его политиком общенационального масштаба. Тогда же он решил участвовать в президентской гонке

Фото: Reuters

В 1992 году съезд Демократической партии избрал Билла Клинтона своим кандидатом на пост президента США. В ноябре 1992 года молодой политик сумел обойти республиканца Джорджа Буша-старшего и независимого кандидата Росса Перо. Через четыре года господин Клинтон был переизбран
На фото: Билл Клинтон играет на саксофоне на одной из встреч с избирателями в ходе своей предвыборной кампании

Фото: Reuters

Под управлением Билла Клинтона в США была реформирована система социального обеспечения, ограничена продажа огнестрельного оружия, закреплены экологические нормы производства. При нем впервые за три десятилетия бюджет страны выполнялся с профицитом

Фото: AP / Stephan Savoia

Рейтинг популярности Билла Клинтона стал самым высоким среди всех президентов США после Второй мировой войны. В конце второго президентского срока 68% американцев дали положительную оценку его деятельности в качестве главы государства — это выше, чем было у Франклина Рузвельта и Рональда Рейгана. Кроме того, 45% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Клинтона в Овальном кабинете еще один срок

Фото: AP / Ron Edmonds

Однако решения администрации Билла Клинтона о введении американских воинских контингентов в Сомали, на Гаити, а также расширение НАТО на восток подвергались критике как внутри страны, так и на мировой арене

Фото: Reuters

При посредничестве Билла Клинтона в 1993 году было подписано мирное соглашение между Израилем и Организацией освобождения Палестины, годом позже — аналогичное соглашение между Израилем и Иорданией. В 1995 году при участии США был урегулирован кризис в Боснии и Герцеговине

Фото: Reuters

Визит Билла Клинтона в Россию в 1995 году запомнился тем, что президенты двух стран сорвали своим смехом официальное выступления по итогам переговоров. Ельцин был доволен встречей и заявил, что все те, кто не верил в успех, провалились. Переводчик перевел слова Ельцина буквально, но в американском английском языке слово «провалиться» (to have a disaster) имеет также значение как «страдать расстройством желудка»

Фото: AP / Jim McKnight

В конце второго президентского срока вокруг Билла Клинтона разгорелся скандал, связанный с интимной связью президента и молодой сотрудницы Белого дома Моникой Левински (на фото). В ходе судебного разбирательства господин Клинтон отрицал связь с девушкой, но затем признался во лжи

Фото: Reuters

В 1998 году против него был начат процесс импичмента. Билл Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и создании препятствий правосудию. Разбирательство длилось около года, в итоге президент был оправдан Сенатом

Фото: Reuters

После окончания президентского срока Билл Клинтон основал собственный благотворительный общественный фонд. Организация занимается вопросами здравоохранения, экономики и глобального изменения климата, а также проблемой детского ожирения. 42-й президент США до сих пор выступает на публичных мероприятиях, дает интервью журналистам и читает лекции в университетах по всему миру как приглашенный гость

Фото: Reuters

В 2004 году были опубликованы мемуары Билла Клинтона «Моя жизнь» (My Life). В день старта продаж крупнейшие книжные магазины США открылись через минуту после полуночи. Экземпляры, подписанные автором, стали коллекционными, на онлайн-аукционах цена за книгу достигала $700 за штуку при стоимости $35 в магазинах

Фото: AP / Mary Altaffer

В январе 2010 года после разрушительного землетрясения на Гаити Билл Клинтон вместе с Джорджем Бушем-младшим возглавил фонд помощи пострадавшим. Господин Клинтон выделил на восстановление острова $1,25 млн

Фото: Reuters

Билл Клинтон награжден Национальным орденом чести и заслуг (Гаити), орденом Доброй Надежды I степени (ЮАР), орденом Победы Имени Святого Георгия (Грузия). В Приштине (Косово) имя Билла Клинтона получил центральный бульвар. В 2009 году на нем открыли 3,5-метровый памятник бывшему президенту США

Фото: Reuters

«За долгую жизнь ты можешь наделать ошибок, но если ты учишься на них, то становишься лучше»

Фото: Reuters

