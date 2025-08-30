Губернатор Ставрополья взял на контроль ремонт лифта в Изобильном

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил устранить поломку лифта в многоэтажном доме города Изобильного после обращения многодетной матери в личных сообщениях. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, женщина пожаловалась на сломанный лифт в многоэтажке. При разбирательстве выяснилось, что здание имеет индивидуальный счет, поэтому решить проблему через краевой Фонд капремонта невозможно. Ремонт должна обеспечить управляющая компания, которая обслуживает подъемник.

«Раз она с людьми на контакт не выходит, подключим жилинспекцию. Порядок надо навести. И культуру общения с жильцами восстановить»,— заявил Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что дома, перечисляющие средства на капремонт в Фонд, находятся в более защищенном положении, поскольку там постоянно есть достаточные средства для дорогостоящих работ. С индивидуальным домовым счетом ситуация складывается не всегда благоприятно.

Неисправную лифтовую плату доставили в Ставрополь к специалистам для диагностики. Владимиров пообещал проконтролировать решение проблемы.

Тат Гаспарян