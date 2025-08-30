Пензенец получил девять лет колонии за мошенничество на 18 млн рублей

В Пензе суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Фигуранту вменяют 11 эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, в период с 2018 по 2023 год он изготовил подложные договоры уступки права требования на квартиры, которые позволяли получить право на получение компенсации за недостроенное жилье из Фонда развития территорий. При этом фигуранту было известно, что застройщики многоквартирного дома по ул. Кижеватова в Пензе находятся в стадии банкротства.

Впоследствии пензенец похитил денежные средства и тем самым причинил ущерб на сумму более 18 млн руб. На стадии расследования дела суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигуранта на сумму свыше 15 млн руб. По решению суда он получил девять лет колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов