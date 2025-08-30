Глава СКР взял на контроль дело о нападении на полицейских в Оренбургской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на полицейских, сообщил информационный центр СКР.

Как отмечается в сообщении, ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Орске мужчина, находясь в фойе отдела полиции, нанес телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов.

Происшествие, по данным СУ СКР, произошло 20 августа. Как сообщали СМИ, в Орске полураздетый татуированный мужчина крепкого телосложения ворвался в здание и напал на стражей порядка — сначала напал на одного сотрудника, затем на второго, нанеся им телесные повреждения. Третий сотрудник сумел уговорить нападавшего покинуть помещение, тот ушел, но следом за ним был направлен уже отряд бойцов ОМОН Росгвардии, который и задержал преступника. Нападавший раскаивался в содеянном, тем не менее в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Васильев