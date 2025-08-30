Тема польских наемников, воюющих на Украине в рядах ВСУ, фактически находится под негласным запретом в Польше. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью «РИА Новости».

«Существует негласный запрет на обсуждение этой темы, как будто ее и нет»,— заявил дипломат. По его утверждению, существуют доказательства службы поляков в составе украинских формирований.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о привлечении Украиной иностранных наемников, утверждалось, что были ликвидированы нескольких тысяч таких бойцов с начала военной операции.