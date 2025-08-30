«Роснефть» в первом полугодии переработала 38,7 млн тонн нефти

Заводы «Роснефти» в первом полугодии переработали 38,7 млн т нефти, что на 5,4% меньше показателя аналогичного периода. Падение объемов обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ и оптимизацией загрузки нефтеперерабатывающих заводов с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и изменения спроса, пояснили в компании.

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок за полугодие достигли 20 млн т, включая 6,4 млн т бензина и 7,8 млн т дизельного топлива. Глубина переработки нефти в этот период выросла до 77,6%, а выход светлых нефтепродуктов — до 60,3%.

В первом полугодии произведено 1,3 тыс. т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, 40 т катализаторов риформинга бензинов и 176 т катализаторов для производства водорода и нефтехимии. Также проведена регенерация 720 т закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

Кроме того, «Роснефть» сообщила о росте добычи углеводородов. В январе-июне добыча составила 121,6 млн т нефтяного эквивалента в сутки, включая 89,3 млн т нефти (3,67 млн баррелей в сутки) и 39,3 млрд куб. м газа (1,32 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки).