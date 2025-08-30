Белгородскую область за сутки атаковали почти 100 беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион атаковали 97 беспилотников.

В частности, в Валуйском муниципальном округе зафиксированы атаки 20 БПЛА. В результате налета повреждены несколько строений и три автомобиля, а также линия электропередачи.

В селе Красный Октябрь при ударе БПЛА погиб мирный житель. В Борисовском районе, где за сутки появились 12 БПЛА, пострадали два человека. Кроме того, повреждены шесть автомобилей и шесть частных домов. Еще двое мужчин ранены в поселке Октябрьский Белгородского района в результате налета FPV-дронов. Всего за сутки в регионе были ранены семь человек.