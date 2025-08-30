В Саратове судоводителю запретили перевозить пассажиров на судне «Гулянка»

Калининский районный суд Саратовской области по иску надзорного ведомства запретил судоводителю заниматься незаконными коммерческими перевозками внутренним водным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки Саратовская транспортная прокуратура выяснила, что судоводитель перевозил пассажиров за денежное вознаграждение на маломерном судне «Гулянка» в акватории реки Волга в Саратове. При этом он не имел лицензии на эту деятельность.

Судоводителя обязали выплатить штраф в рамках административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Прокуратура попросила суд запретить коммерческую перевозку пассажиров внутренним водным транспортом до получения лицензии. Требование удовлетворено.

Павел Фролов