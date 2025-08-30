В Самарской области возбуждено уголовное дело по гибели в пожаре двоих взрослых и ребенка

Следственным отделом по городу Жигулевску СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в связи с гибелью в пожаре троих человек, сообщило в субботу ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в ночь с 29 на 30 августа в дачном доме, расположенном в селе Ермаково Ставропольского района Самарской области произошел пожар, в результате которого погибли 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и ребенок. Дом выгорел полностью.

Причины пожара пока не установлены, ведутся следственные действия.

Андрей Васильев