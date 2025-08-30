В Татарстане за сутки потушили 5 пожаров
29 августа подразделения Государственной противопожарной службы республики ликвидировали 5 возгораний, 4 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За прошедшие сутки пожарные 17 раз выезжали на ложные вызовы и 8 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 9 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах Татарстана за отчетный период происшествий не зарегистрировано.