Задолженность жителей Удмуртии по ипотечным кредитам достигла 238 млрд рублей

К июлю 2025 года задолженность жителей Удмуртии по ипотечным кредитам достигла 238 млрд руб., следует из исследования аналитического центра «Движение.ру» на основе открытых данных Центробанка РФ. Доля просроченной задолженности жителей региона увеличилась по итогам шести месяцев до 0,44%, составив более 1 млрд руб., с ростом на 0,11% к результату первого полугодия прошлого года.

«Доля просроченной задолженности растет при общем сокращении темпов роста текущей задолженности россиян по ипотечным кредитам, что объясняется сворачиванием базовой программы льготной ипотеки во второй половине 2024 года»,— отметили аналитики центра.

В целом по России к началу июля 2025 года задолженность россиян по ипотечным кредитам составила 19,54 трлн руб. Объем просроченной задолженности россиян достиг рекордной отметки в 145,2 млрд руб. или 0,74% от общей суммы долга.