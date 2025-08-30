В Саратове потушили пожар на базе приема вторсырья на Песчано-Уметской

В Саратове произошел пожар на территории базы приема вторсырья на ул. Песчано-Уметская. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Саратовской области.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 04:04 сегодня, 30 августа. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели, что горят металлический ангар, двухэтажное офисное помещение, а также тюки с макулатурой и четыре единицы техники на открытой площадке.

Специалисты потушили огонь на 548 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства случившегося.

Павел Фролов