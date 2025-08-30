Бизнес не отпускает лето

В последние выходные лета в столичный регион вернется жаркая погода. Воздух погреется почти до +30, прогнозируют синоптики. Днем 30 августа дождей не ожидается. И до конца следующей недели Гидрометцентр обещает теплую погоду практически без осадков. Утром 1 сентября в Москве будет до +18. Днем воздух прогреется до +26.

При этом теплой погоды ночью после этих выходных уже ждать не стоит, говорит главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова: «Погоду в выходные дни будет определять западная и теплая периферия антициклона.

Центр его смещается на Среднюю Волгу, и в столичный регион будут поступать южные воздушные потоки. При переменной облачности осадков не ожидается ни 30 августа, ни 31 августа, а за счет солнца будет воздух еще прогреваться. Ночи станут заметно теплее, в воскресенье — +14-16. Дневная температура останется в тех же пределах — +25-27 — и будет выше климатической нормы где-то в среднем на шесть градусов. Можно сказать, что это июльские значения температурного фона. Как быстро похолодает на следующей неделе? В начале следующей недели теплая погода еще удержится, но постепенно дни и ночи станут более прохладными. К 3 сентября минимальная температура уже составит +10-15, максимальная — +18-23. Ну и это на пару градусов выше климатической нормы. Так что и конец лета, и начало осени в столичном регионе окажутся вполне комфортными».

Гидрометцентр предупредил, что жаркая погода в выходные все же не прогреет водоемы Москвы до оптимальной для купания температуры. Бизнес у воды при этом надеется на финальную выручку в сезоне, говорит основатель сап-клуба Panda Sup Владимир Хромин: «Как обычно, когда есть тепло, есть спрос. Весь бизнес, который построен на солнце, от него и зависит. У нас, конечно, с учетом того, что синоптики обещают +28, есть спрос. Но это в пиковое время — с 13:00 до 17:00 — все-таки утром еще будет прохладно, а вечером уже не так жарко. Но в целом на эти выходные активность достаточно хорошая. Синоптики прогнозируют теплую погоду и дальше, поэтому мы планируем закрываться 10-11 сентября.

Что касается оценки прошедшего сезона, могу сказать, что за последние пять лет это был самый плохой. Все из-за дождей и низкой температуры, так как спрос в жару всегда достаточно высокий».

По данным синоптиков, купальный сезон в Москве завершился в середине августа. После грядущей недели тепло в столичный регион может снова вернуться только во второй половине сентября. В Москве обещают сухую погоду, а температура может подняться выше климатической нормы на несколько градусов.

Александра Абанькова