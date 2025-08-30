В ДТП под Волгоградом погиб подросток, еще трое пострадали, проводится проверка

Прокуратура Волгоградской области контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП в Киквидзенском районе с погибшим 17-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 20:00 накануне, 29 августа, на 1 км автодороги «с. Алонцево — ст. Преображенская». Там 25-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. На месте погиб его 17-летний пассажир. Кроме того, в больницу доставили других пассажиров «Лифана» — 16-летнего мальчика и девочек в возрасте 15 и 17 лет.

На место ДТП выехала и.о.прокурора Киквидзенского района Наталья Никитенко. Надзорное ведомство проверит законность принятого по итогам процессуальной проверки решения.

Павел Фролов