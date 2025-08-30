Сидящему в колонии пермскому экс-депутату собираются купить замещающее жилье

Финансовый управляющий экс-депутата заксобрания Виктора Плюснина сообщил о проведении собрания кредиторов, в повестку которого входит определение жилого помещения, исключаемого из конкурсной массы должника, и приобретение замещающего жилья. Об этом сообщается на «Федресурсе».

Кредиторы обсудят также отмену решения об утверждении положения о порядке, об условиях и сроках реализации имущества Виктора Плюснина в отношении 1/2 доли на дом и 1/2 доли в земельном участке по адресу: г. Добрянка, ул. Рябиновая, 45, и в отношении 1/4 доли на квартиру площадью 52,7 кв. м и доли в праве общей собственности на земельный участок по адресу: г. Добрянка, ул. Победы, 41.

Напомним, Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена. В мае текущего года Пермский краевой суд приговор первой инстанции изменил. Виктор Плюснин получил пять лет и девять месяцев колонии общего режима, его сын — пять лет, сотрудничавший со следствием Юрий Рогожников — три года.