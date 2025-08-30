Сергей Безруков получил медаль Минобороны за поддержку бойцов СВО

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков награжден медалью за укрепление боевого содружества. Приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов, сообщает «РИА Новости».

Также медалью за вклад в укрепление обороны России награждена актриса театра Галина Бокашевская. Награды за поддержку бойцов СВО вручили господину Безрукову и госпоже Бокашевской на сборе труппы.

Сергей Безруков неоднократно посещал военные госпитали. В июне 2022 года приезжал в военный госпиталь в Екатеринбурге, где проходили реабилитацию раненые военнослужащие. Месяц спустя — посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске.В апреле 2025 года артист приезжал Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле.