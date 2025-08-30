В Волгограде по улице Михайлова тушат торговые павильоны на 1,2 тыс. кв. м

В Тракторозаводском районе Волгограда загорелись торговые павильоны. В борьбе с огнем задействованы более 60 специалистов и 27 единиц техники.

Пожар произошел по ул. Михайлова, 3. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. По данному факту прокуратура области организовала проверку.

На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков. Как только проверка завершится, примут решение о мерах прокурорского реагирования.

Павел Фролов