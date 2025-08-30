В Татарстане к началу учебного года завершили капремонт объектов образования

В Республике Татарстан к началу учебного года завершили капитальный ремонт объектов образования. Работы по ремонту образовательных учреждений обошлись в 6 млрд руб. и охватили 213 объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Работы затронули 11 детских садов, 29 школ, 3 детских дома и один образовательный центр. Также были обновлены 74 пищеблока, 83 функциональные зоны, 8 ресурсных центров и 4 общежития среднеспециальных учебных заведений.

Работы по ремонту в здравоохранении и культуре также близки к завершению. В этом году запланированы работы на 226 объектах.

В сфере культуры работы ведутся на 27 объектах, включенных в четыре республиканские и федеральные программы. Из 19 сельских домов культуры готовы 17, осталось выполнить менее 1% работ. В Ютазинском районе сдан объект, что позволило завершить 97% работ по ремонту трех детских школ искусств.

Влас Северин