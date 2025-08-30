МВД: мошенники используют элементы профилактической риторики в своих схемах

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники применяют элементы профилактической риторики для обмана граждан. В ведомстве отметили, что аферисты адаптируют свои подходы в зависимости от актуальной информационной повестки и политической ситуации, сообщает ТАСС.

Мошенники начинают с того, что звонят потенциальным жертвам, представляясь операторами цветочных магазинов, «Почты России», служб доставки или маркетплейсов. Под предлогом подтверждения заказа или получения посылки они просят сообщить код из СМС. После этого злоумышленники повторно звонят, уже называя себя сотрудниками государственных органов. Они сообщают, что обнаружена попытка хищения средств. В разговоре они эксплуатируют профилактическую информацию: «Не передавайте пароли и данные карты третьим лицам...».

Мошенники заявляют, что деньги якобы были переведены на Украину, и предлагают помочь ФСБ в задержании преступников. Аферисты вынуждают жертву перевести деньги либо «соучастнику» для его последующего задержания, либо на «надежные счета Центробанка» или в «сейф ФСБ» для временного хранения.

В МВД подчеркнули, что ни полиция, ни банковские структуры, ни портал «Госуслуги» никогда не требуют сообщать коды из СМС или переводить деньги.