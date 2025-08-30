Путин: доля доллара и евро снизилась в расчетах России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что торговля между Москвой и Пекином теперь практически не зависит от доллара США и евро. Об этом он рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа». По его словам, официальная статистика товарооборота все еще выражается в долларах, однако расчёты между странами практически полностью переведены на рубли и юани. «Доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», считает он.

С 2021 года товарооборот между двумя странами вырос примерно на $100 млрд, отметил Владимир Путин. В 2024 году объем взаимной торговли достиг $220–240 млрд и продолжает расти. Он подчеркнул, что экономические отношения Москвы и Пекина вышли на «небывало высокий уровень», а Китай стал безусловным лидером для России по объему двусторонней торговли.

Владимир Путин также сообщил, что Россия лидирует в экспорте нефти и газа в Китай. В 2027 году планируется запуск новой газовой магистрали — дальневосточного маршрута. Кроме того, активно ведется работа по снижению торговых барьеров: налажен экспорт свинины и говядины, увеличиваются объемы инвестиций, развивается сотрудничество в промышленном секторе.