В Казани за сутки произошло 225 ДТП, пять человек пострадали

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий. В пяти авариях пострадали 5 человек, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За сутки задержаны 7 водителей в состоянии опьянения и 9 человек без прав. К административной ответственности привлечен 1 пользователь электросамоката за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлен 1 гражданин по подозрению в совершении преступления.

Сотрудники оформили 100 случаев через центры обработки ДТП и 40 аварий непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин