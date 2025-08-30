Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром» и стал обладателем Кубка губернатора. Финальный матч между командами завершился со счетом 5:2.

Матч прошел 29 августа. В составе «Трактора» шайбы в ворота противника забили Джордан Гросс, Андрей Никонов, Андрей Светлаков, Сергей Телегин и Пьеррик Дюбе. Из «Амура» отличились Олег Ли и Илья Талалуев.

В борьбе за третье место 29 августа команда «Сочи» сыграла с «Ладой» из Тольятти. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу самарской команды.

«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области в шестой раз.