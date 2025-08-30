Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем республики. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем республики

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Рустам Минниханов отметил, что этот праздник объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. В своем обращении он подчеркнул, что 2025 год посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы, выразив благодарность ветеранам и участникам специальной военной операции.

Раис республики поблагодарил старшее поколение за вклад в развитие республики и сохранение духовных ценностей. Он отметил, что благодаря труду татарстанцев удается развивать производство и технологии, что способствует успехам в различных сферах.

Рустам Минниханов также выделил запуск этиленового комплекса ЭП-600, импортозамещение вертолета «Ансат», представление новых автомобилей КАМАЗ и «Соллерс», а также присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести». Он подчеркнул, что достижения Татарстана стали возможны благодаря совместным усилиям всех жителей республики.

Влас Северин