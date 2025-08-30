Арбитражный суд отказал в сносе гостинично-развлекательного комплекса у Центрального рынка

Арбитражный суд Пермского края 25 августа отказал в удовлетворении искового заявления администрации Ленинского района города Перми к индивидуальному предпринимателю Рафику Мурадову о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства — пятиэтажного нежилого здания по адресу: ул. Борчанинова, 71а. Мэрия также требовала возложить на ИП обязанность по сносу самовольной постройки в течение 60 календарных дней и взысканию судебной неустойки. Об этом говорится в резолютивной части решения суда, опубликованной на сайте электронного правосудия. Мотивированное решение суда пока не было опубликовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Ранее суд назначил по делу о сносе гостинично-развлекательного комплекса строительно-техническую и пожарно-техническую экспертизу, которая должна была определить соответствие здания градостроительным нормам и правилам, а также требованиям пожарного законодательства.

Спорное здание расположено в границах улицы Борчанинова и Узенького переулка у Центрального рынка. По данным районной администрации, сведения о выдаче в отношении здания разрешительной документации отсутствуют, хотя комплекс построен более 20 лет назад. Сейчас, по данным ресурса «ЯндексКарты», в нем находится кафе «Суши-мастерская», ночной клуб «Costa Rica», ЧОП «Гардиан», кафе «У Хаджи», фирма «Строй-Лидер» и Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края.