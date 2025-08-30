В Сызрани отражена атака БПЛА на промышленное предприятие

В субботу рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Между тем Телеграм-каналы сообщали, что в Сызрани люди проснулись от громких взрывов около 4 часов утра. Было слышно несколько взрывов, очевидцы видели столб дыма в районе одного из местных предприятий.

По данным Росавиации в 2:45 (МСК) 30 августа в аэропорту Курумоч были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с опасностью БПЛА. Временные ограничения были сняты в 6:19 (МСК). За это время на запасной аэродром ушли три самолета.

Андрей Васильев