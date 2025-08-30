Фестивали современного искусства и уличных театров, концерт Muse при свечах и выставка «Творцы атомного века»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Что ждет гостей фестивалей современного искусства и уличных театров. Где пройдет концерт оркестра Muse в сопровождении тысячи свечей и кому посвящена выставка «Творцы атомного века».

30 августа (суббота)

В ЦК19 откроется выставка Виктора Бухарова — одного из самых ярких и самобытных сибирских живописцев и графиков. В экспозиции представлены работы разных лет. Основные идеи картин — осмысление природы искусства и место художника в современном мире. Начало в 12:00.

В арт-резиденции «Юность» состоится фестиваль с уличными театрами. Гостей мероприятия ждут показы спектаклей: «Ведуньи», «Лабиринт снов», «Русалочьи сказки», а также сюжетная игра «Сказочный хостел», выступление музыкантов и огненное шоу. Начало в 15:00.

31 августа (воскресенье)

В кафе «Премьера» покажут музыкальный спектакль о Владимире Высоцком. На сцену выйдут артисты театра-постановщика Актерское товарищество «Понедельник». Актеры погрузят зрителей в отдельные этапы становления Владимира Высоцкого, раскрывая тем самым личность великого поэта. Начало в 18:00.

1 сентября (понедельник)

В Доме да Винчи пройдет джазовый квартирник «Люди как ноты». Гостем мероприятия станет Роман Сурняев, известный в Сибири и за ее пределами саксофонист, солист Новосибирской филармонии, музыкант биг-бэнда Владимира Толкачева. Ведущий и аккомпаниатор вечера — Владимир Хуторной (джазовая гитара). Начало в 18:30.

2 сентября (вторник)

В Доме джаза выступит дуэт гитариста Алексея Вагнера (Германия) и певицы Екатерины Будкеевой (Барнаул). Вместе музыканты исполнят известные произведения, среди которых: Georgia on my mind, The girl from ipanema, It’s all right with me, Every time we say goodbuy и другие. Также в программе — авторские произведения Алексея Вагнера. Начало в 19:00.

3 сентября (среда)

В ДК Железнодорожников состоится выступление оркестра Muse при свечах. В программе — величайшие произведения — от классики до культовых саундтреков. Весь зал в этот вечер будет украшен свечами. Шоу пройдет в рамках мирового тура. Начало в 19:00.

4 сентября (четверг)

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Творцы атомного века». Это историко-документальный проект, посвященный основоположникам Атомной отрасли России. В этот раз в центре экспозиции — физик Анатолий Александров, который стоял у истоков советской ядерной программы. Под его руководством были созданы атомные подводные лодки трех поколений. Начало в 12:00.

5 сентября (пятница)

Пространство «АртеЕль» запускает фестиваль современного искусства, который продлится два дня. 5 сентября в 19:00 пройдет открытие выставок сразу на нескольких площадках. В частности – в баре «Memories», книжный магазин «Карта мира», кофейня «Вrewsell». 6 сентября в 18:00 состоится спектакль «Звездам нужен свой человек» в ДК «Прогресс». 7 сентября с 14:00 до 22:00 пройдет закрытие фестиваля в Центральном парке.

Новосибирский государственный художественный музей представит выставку «Героини будней» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Галерея содержит яркие женские образы, отсылающие к искусству недавнего прошлого. Экспозиция включает около 100 работ — портреты, жанровые композиции, плакаты. Среди них выдающиеся работы Константина Дорохова, Аркадия Пластова, Александра Самохвалова и Александра Дейнеки. Начало в 12:00.

