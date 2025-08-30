Фестивали современного искусства и уличных театров, концерт Muse при свечах и выставка «Творцы атомного века»
Куда сходить в Новосибирске с 30 августа по 5 сентября
Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ
Что ждет гостей фестивалей современного искусства и уличных театров. Где пройдет концерт оркестра Muse в сопровождении тысячи свечей и кому посвящена выставка «Творцы атомного века».
30 августа (суббота)
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В ЦК19 откроется выставка Виктора Бухарова — одного из самых ярких и самобытных сибирских живописцев и графиков. В экспозиции представлены работы разных лет. Основные идеи картин — осмысление природы искусства и место художника в современном мире. Начало в 12:00.
В арт-резиденции «Юность» состоится фестиваль с уличными театрами. Гостей мероприятия ждут показы спектаклей: «Ведуньи», «Лабиринт снов», «Русалочьи сказки», а также сюжетная игра «Сказочный хостел», выступление музыкантов и огненное шоу. Начало в 15:00.
31 августа (воскресенье)
Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ
В кафе «Премьера» покажут музыкальный спектакль о Владимире Высоцком. На сцену выйдут артисты театра-постановщика Актерское товарищество «Понедельник». Актеры погрузят зрителей в отдельные этапы становления Владимира Высоцкого, раскрывая тем самым личность великого поэта. Начало в 18:00.
1 сентября (понедельник)
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Доме да Винчи пройдет джазовый квартирник «Люди как ноты». Гостем мероприятия станет Роман Сурняев, известный в Сибири и за ее пределами саксофонист, солист Новосибирской филармонии, музыкант биг-бэнда Владимира Толкачева. Ведущий и аккомпаниатор вечера — Владимир Хуторной (джазовая гитара). Начало в 18:30.
2 сентября (вторник)
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В Доме джаза выступит дуэт гитариста Алексея Вагнера (Германия) и певицы Екатерины Будкеевой (Барнаул). Вместе музыканты исполнят известные произведения, среди которых: Georgia on my mind, The girl from ipanema, It’s all right with me, Every time we say goodbuy и другие. Также в программе — авторские произведения Алексея Вагнера. Начало в 19:00.
3 сентября (среда)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В ДК Железнодорожников состоится выступление оркестра Muse при свечах. В программе — величайшие произведения — от классики до культовых саундтреков. Весь зал в этот вечер будет украшен свечами. Шоу пройдет в рамках мирового тура. Начало в 19:00.
4 сентября (четверг)
В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Творцы атомного века». Это историко-документальный проект, посвященный основоположникам Атомной отрасли России. В этот раз в центре экспозиции — физик Анатолий Александров, который стоял у истоков советской ядерной программы. Под его руководством были созданы атомные подводные лодки трех поколений. Начало в 12:00.
5 сентября (пятница)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Пространство «АртеЕль» запускает фестиваль современного искусства, который продлится два дня. 5 сентября в 19:00 пройдет открытие выставок сразу на нескольких площадках. В частности – в баре «Memories», книжный магазин «Карта мира», кофейня «Вrewsell». 6 сентября в 18:00 состоится спектакль «Звездам нужен свой человек» в ДК «Прогресс». 7 сентября с 14:00 до 22:00 пройдет закрытие фестиваля в Центральном парке.
Новосибирский государственный художественный музей представит выставку «Героини будней» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Галерея содержит яркие женские образы, отсылающие к искусству недавнего прошлого. Экспозиция включает около 100 работ — портреты, жанровые композиции, плакаты. Среди них выдающиеся работы Константина Дорохова, Аркадия Пластова, Александра Самохвалова и Александра Дейнеки. Начало в 12:00.