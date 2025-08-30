Интервью Владимира Путина «Cиньхуа» перед визитом в Китай. Главное
С 31 августа по 3 сентября президент России Владимир Путин посетит Китай. В преддверии визита Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству «Cиньхуа». В нем он рассказал об отношениях с КНР, ожиданиях от саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и необходимости реформы Совбеза ООН, МВФ и Всемирного банка. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О лидере КНР
- Владимир Путин намерен обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки и обменяться мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам.
- Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны.
- Глава КНР — настоящий лидер, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам.
- Си Цзиньпин — пример всему миру взаимоуважительного, равноправного диалога с зарубежными партнерами.
О торговых отношениях
- С 2021 года рост товарооборота составил порядка $100 млрд.
- Китай — главный партнер России по объему двусторонней торговли
- Россия в 2024 году заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.
- Расчеты между КНР и РФ практически полностью переведены на национальные валюты.
- Россия прочно удерживает лидерство по экспорту нефти и газа в КНР.
- Совокупные поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска превысили 100 миллиардов кубометров.
- Запланирован запуск в 2027 году еще одного газопровода, так называемый дальневосточный маршрут.
- Продукты питания и сельхозпродукция на одной из ведущих позиций в российском экспорте в Китай.
- Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР.
- Идет локализация производства в России китайских автомобилей и бытовой техники.
- Ведется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.
- Есть масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов.
О Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
- ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН.
- Формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности станет большим вкладом в достижение этой цели.
- Социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнерство.
- Поддерживаем заявленные китайским председательством приоритеты, нацеленные на дальнейшую консолидацию ШОС и повышение роли организации на мировой арене.
- Рассчитываю, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, ее модернизации в соответствии с требованиями времени.
- Российские концептуальные предложения построения единого пространства безопасности в Евразии перекликаются с инициативой главы КНР по глобальной безопасности.
О Глобальном Юге и реформе международных организаций
- Особое значение наши страны придают работе в Группе друзей в защиту Устава ООН, которая является значимым инструментом консолидации Глобального Юга.
- Один из наиболее весомых результатов работы объединения — резолюция «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», принятая Генассамблеей ООН 4 декабря 2024 года.
- Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям.
- В Совет Безопасности ООН нужно включить государства Азии, Африки и Латинской Америки.
- Итоги председательства ЮАР в «Группе двадцати» должны закрепить достижения Глобального Юга и сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений.
- В рамках АТЭС импульс российско-китайским контактам призвано придать председательство КНР в 2026 году.
- Активно взаимодействуем с Китаем в БРИКС в целях наращивания его влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры.
- Солидарно выступаем за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности.
- Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют развитию государств БРИКС и всей планеты.
- Выступаем с Китаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка.
- Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства.
О Второй мировой войне и исторической памяти
- Народы СССР и Китая понесли наибольшие потери и сыграли ключевую роль в разгроме нацизма и милитаризма.
- Россия ценит бережное отношение Китая к памяти советских воинов-освободителей.
- В ряде западных государств идет пересмотр итогов Второй мировой войны.
- Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм.
- В Европе, включая Германию, закладывают курс на ремилитаризацию континента.
- Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны.
- Закрепленные в международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима.
- Взаимодействие РФ и КНР по линии архивных ведомств служит задаче сохранения исторической правды.
О гуманитарном и культурном сотрудничестве
- Реализуется «дорожная карта» гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 проектов.
- Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 годах.
- Рады тому, что китайские исполнители проявили интерес к музыкальному конкурсу «Интервидение».
- В России обучается свыше 51 тыс. китайских студентов, в Китае — 21 тыс. российских.
- МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований.
- В феврале в российский прокат вышел совместный фильм «Красный шелк». В ближайшее время его увидят зрители в Китае.
- По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.
- Благодарим Китай за активное участие в спортивных проектах, таких как «Игры будущего» и Игры стран БРИКС.
- Спорт должен быть максимально огражден от политизации.