Интервью Владимира Путина «Cиньхуа» перед визитом в Китай. Главное

С 31 августа по 3 сентября президент России Владимир Путин посетит Китай. В преддверии визита Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству «Cиньхуа». В нем он рассказал об отношениях с КНР, ожиданиях от саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и необходимости реформы Совбеза ООН, МВФ и Всемирного банка. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О лидере КНР

Владимир Путин намерен обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки и обменяться мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам.

Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны.

Глава КНР — настоящий лидер, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам.

Си Цзиньпин — пример всему миру взаимоуважительного, равноправного диалога с зарубежными партнерами.

О торговых отношениях

С 2021 года рост товарооборота составил порядка $100 млрд.

Китай — главный партнер России по объему двусторонней торговли

Россия в 2024 году заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.

Расчеты между КНР и РФ практически полностью переведены на национальные валюты.

Россия прочно удерживает лидерство по экспорту нефти и газа в КНР.

Совокупные поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска превысили 100 миллиардов кубометров.

Запланирован запуск в 2027 году еще одного газопровода, так называемый дальневосточный маршрут.

Продукты питания и сельхозпродукция на одной из ведущих позиций в российском экспорте в Китай.

Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР.

Идет локализация производства в России китайских автомобилей и бытовой техники.

Ведется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.

Есть масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов.

О Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН.

Формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности станет большим вкладом в достижение этой цели.

Социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнерство.

Поддерживаем заявленные китайским председательством приоритеты, нацеленные на дальнейшую консолидацию ШОС и повышение роли организации на мировой арене.

Рассчитываю, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, ее модернизации в соответствии с требованиями времени.

Российские концептуальные предложения построения единого пространства безопасности в Евразии перекликаются с инициативой главы КНР по глобальной безопасности.

О Глобальном Юге и реформе международных организаций

Особое значение наши страны придают работе в Группе друзей в защиту Устава ООН, которая является значимым инструментом консолидации Глобального Юга.

Один из наиболее весомых результатов работы объединения — резолюция «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», принятая Генассамблеей ООН 4 декабря 2024 года.

Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям.

В Совет Безопасности ООН нужно включить государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Итоги председательства ЮАР в «Группе двадцати» должны закрепить достижения Глобального Юга и сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений.

В рамках АТЭС импульс российско-китайским контактам призвано придать председательство КНР в 2026 году.

Активно взаимодействуем с Китаем в БРИКС в целях наращивания его влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры.

Солидарно выступаем за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности.

Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют развитию государств БРИКС и всей планеты.

Выступаем с Китаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства.

О Второй мировой войне и исторической памяти

Народы СССР и Китая понесли наибольшие потери и сыграли ключевую роль в разгроме нацизма и милитаризма.

Россия ценит бережное отношение Китая к памяти советских воинов-освободителей.

В ряде западных государств идет пересмотр итогов Второй мировой войны.

Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм.

В Европе, включая Германию, закладывают курс на ремилитаризацию континента.

Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны.

Закрепленные в международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима.

Взаимодействие РФ и КНР по линии архивных ведомств служит задаче сохранения исторической правды.

О гуманитарном и культурном сотрудничестве