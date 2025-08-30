Курс доллара. Прогноз на 1–5 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс американской валюты на внебиржевом рынке закрылся на отметке 80,36 руб./$, что на 20 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, опустился на 42 коп., до отметки 80,3316 руб./$. Поддержку рублю оказывают продажи валюты экспортерами, которые на минувшей неделе готовили ликвидность для уплаты налогов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|79.50-81.50
|Банк Зенит
|81.00
|Банк Русский Стандарт
|80.00-82.00
|ПСБ
|79.00-83.00
|«Цифра банк»
|80.00-82.00
|Консенсус-прогноз *
|80.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На следующей неделе рубль может несколько ослабнуть
Пик проведения налоговых платежей на текущей неделе оказывал умеренную поддержку национальной валюте. Тем не менее в отсутствие данного фактора на следующей неделе рубль может несколько ослабнуть. Мы полагаем, что динамика на валютном рынке будет сохраняться умеренной и курс будет консолидироваться в узком диапазоне 80–82 руб./$.
Баланс спроса и предложения в паре юань/рубль будет смещен в сторону спроса
На следующей неделе сохранится тенденция к ослаблению рубля. Умеренное давление на курс будут оказывать рост спроса на иностранную валюту из-за постепенного восстановления товарного импорта и приближение сентябрьского заседания Центрального банка, на котором ключевая ставка может быть понижена на 200 б. п. Баланс спроса и предложения в паре юань/рубль будет смещен в сторону спроса, что приведет к закреплению китайской валюты в верхней границе нашего целевого диапазона — 11–11,5 руб./CNY.
Вероятна повышенная волатильность рубля
Поддержку рублю могут оказать сообщения о том, что в планах Индии — наращивание в сентябре закупок российской нефти на 10–20%. Стоит отметить, что в начале сентября на фоне существующей неопределенности с мирными переговорами и перспектив смягчения ДКП вероятна повышенная волатильность рубля. В фокусе мировых рынков — выход данных по ключевому показателю инфляции (индекс PCE) в США, который способен скорректировать курс доллара. При этом не на его стороне может оказаться прогнозируемое снижение ставок Федрезервом, которое может быть спровоцировано относительно слабыми июльскими данными по рынку труда США. При этом евро может получить порцию оптимизма от статистики по росту августовского индекса деловой активности (PMI) Германии благодаря обрабатывающему сектору.
Активность импортеров должна сезонно нарастать
Российская валюта завершила летний период нейтральной динамикой. Завершение налогового периода слабо отразилось на волатильности обменных курсов. Сентябрь для национальной валюты начнется с тех же драйверов — сдержанных ожиданий по геополитике и, вероятно, более осторожных решений ЦБ РФ на очередном заседании. Активность импортеров должна сезонно нарастать, при этом приток экспортной выручки неизбежно сократится из-за сильного рубля и физического уменьшения внешних поставок энергоносителей.
Ослабление рубля будет постепенным
Август не самый благоприятный период для рубля: высокий спрос на валюту на излете туристического сезона и сдержанное предложение валюты на фоне незначительных налоговых выплат. Тем не менее товарный импорт постепенно восстанавливается. Инфляция все еще остается низкой, тем самым позволяя Банку России продолжать цикл снижения ставки, которая поддержит кредитование, спрос и импорт. Ослабление рубля будет постепенным. В ближайшую неделю ожидаем сохранения рубля в диапазоне 79,5–81,5 руб./$.