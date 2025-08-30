Курс доллара. Прогноз на 1–5 сентября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На следующей неделе рубль может несколько ослабнуть Пик проведения налоговых платежей на текущей неделе оказывал умеренную поддержку национальной валюте. Тем не менее в отсутствие данного фактора на следующей неделе рубль может несколько ослабнуть. Мы полагаем, что динамика на валютном рынке будет сохраняться умеренной и курс будет консолидироваться в узком диапазоне 80–82 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Баланс спроса и предложения в паре юань/рубль будет смещен в сторону спроса На следующей неделе сохранится тенденция к ослаблению рубля. Умеренное давление на курс будут оказывать рост спроса на иностранную валюту из-за постепенного восстановления товарного импорта и приближение сентябрьского заседания Центрального банка, на котором ключевая ставка может быть понижена на 200 б. п. Баланс спроса и предложения в паре юань/рубль будет смещен в сторону спроса, что приведет к закреплению китайской валюты в верхней границе нашего целевого диапазона — 11–11,5 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Вероятна повышенная волатильность рубля Поддержку рублю могут оказать сообщения о том, что в планах Индии — наращивание в сентябре закупок российской нефти на 10–20%. Стоит отметить, что в начале сентября на фоне существующей неопределенности с мирными переговорами и перспектив смягчения ДКП вероятна повышенная волатильность рубля. В фокусе мировых рынков — выход данных по ключевому показателю инфляции (индекс PCE) в США, который способен скорректировать курс доллара. При этом не на его стороне может оказаться прогнозируемое снижение ставок Федрезервом, которое может быть спровоцировано относительно слабыми июльскими данными по рынку труда США. При этом евро может получить порцию оптимизма от статистики по росту августовского индекса деловой активности (PMI) Германии благодаря обрабатывающему сектору.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Активность импортеров должна сезонно нарастать Российская валюта завершила летний период нейтральной динамикой. Завершение налогового периода слабо отразилось на волатильности обменных курсов. Сентябрь для национальной валюты начнется с тех же драйверов — сдержанных ожиданий по геополитике и, вероятно, более осторожных решений ЦБ РФ на очередном заседании. Активность импортеров должна сезонно нарастать, при этом приток экспортной выручки неизбежно сократится из-за сильного рубля и физического уменьшения внешних поставок энергоносителей.