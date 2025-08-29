«Камаз» закончил полугодие с убытком 31 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «КамАЗ» за первое полугодие составил 31 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. За те же шесть месяцев 2024 года компания получила прибыль в размере 3,7 млрд руб.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 17,9%, до 153,9 млрд руб. Валовая прибыль сократилась почти вдвое, до 16,02 млрд руб. Себестоимость продаж составила 137,9 млрд руб.— падение за год произошло почти на 10%. Операционный убыток составил 18,15 млрд руб., год назад ПАО получило операционную прибыль в размере почти 15 млрд руб.

В компании отчитались, что выручка от продаж упала во всех сегментах, кроме финансовой аренды. «Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ»,— заявили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

В компании отметили, что за отчетный период чистый долг группы снизился до 141,8 млрд руб. Денежный поток от операционной деятельности в составил 50,3 млрд руб.