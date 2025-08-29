Правительство ввело правила определения минимальной цены на табачную продукцию

Правительство Российской Федерации подписало постановление, устанавливающее порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Документ, подготовленный Министерством финансов, направлен на сокращение распространения контрафактных табачных изделий и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно постановлению, минимальные цены будут установлены для девяти категорий продукции: трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного и жевательного табака, табака для кальяна, а также для сигар, сигарилл, биди и кретек. Конкретные значения цен определит Министерство сельского хозяйства, которое обязано опубликовать информацию на своем официальном сайте до 1 февраля 2026 года.

Ранее минимальные цены были введены для никотиносодержащих изделий — с 1 сентября 2024 года действует соответствующий ценовой порог. Новое постановление реализует нормы федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства», принятого в мае 2025 года.