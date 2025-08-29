Решение об отправке призывника в часть расширили на две призывные кампании

Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Теперь, если призывника не отправили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это можно сделать в следующую кампанию в течение года. Постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который вводит это требование. Кабинет министров скорректировал правила призыва, чтобы они соответствовали новому законодательству. Решение об отправке призывника должно быть исполнено в течение года с момента его принятия, с учетом данных воинского учета.

В новой редакции правил предусмотрено, что призывнику могут направлять повестки для уточнения данных. Призывник может сообщать об изменении ситуации, например, о появлении оснований для отсрочки. Призыв в России проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.