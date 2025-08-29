Рябков: Россия не дает сорвать движение к урегулированию на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва работает над тем, чтобы не допустить срыва достигнутых на переговорах в Анкоридже договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, противники дипломатического процесса пытаются помешать достигнутому пониманию между Россией и США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рябков подчеркнул, что это является первоочередной задачей российской дипломатии. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения к урегулированию, происходящего на Украине, сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача»,— отметил замглавы МИД РФ в комментарии агентству ТАСС.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) в формате «три на три» и длились почти три часа. Основной темой обсуждения стало долгосрочное урегулирование кризиса на Украине. Президент Трамп заявил тогда, что прямого соглашения по Украине достичь не удалось, но шанс на мирное решение сохраняется. Владимир Путин выразил намерение как можно скорее завершить конфликт.