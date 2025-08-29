Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минпросвещения составило список из 100 фильмов для школьников

Минпросвещения России подготовило список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных к просмотру школьникам. В список вошли только советкие картины. Среди них: «Иди и смотри» (Элем Климов), «Солярис» (Андрей Тарковский), «Чучело» (Ролан Быков).

Список утвердил президент России Владимир Путин. «Главная цель — использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— отметили в пресс-релизе ведомства.

Также в список от Минпросвещения вошли художественные картины «Гамлет» (Григорий Козинцев, экранизация с Иннокентием Смоктуновским), «17 мгновений весны» (Татьяна Лиознова), «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Александр Прошкин) и документальные фильмы Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», «Девять дней одного года».

Список фильмов, обязательных для школьной программы

Режиссер Название/год Возрастная категория в соответствии с прокатным удостоверением
1 Р.Быков Айболит-66 1966 0+
2 Р.Быков Чучело 1983 0+
3 Э.Кеосаян Неуловимые мстители 1966 6+
4 В.Венгеров Два капитана 1955 0+
5 Д.Асанова Не болит голова у дятла 1975 0+
6 Ю.Карасик Дикая собака Динго 1962 0+
7 Н.Кошеверова Старая, старая сказка 1968 0+
8 А.Птушко Алые паруса 1961 6+
9 А.Птушко Руслан и Людмила 1971-1972 12+
10 Г.Александров Веселые ребята 1934 0+
11 Г.Александров Весна 1947 0+
12 Братья Васильевы Чапаев 1934 0+
13 В.Мотыль Белое солнце пустыни 1969 0+
14 В.Мотыль Звезда пленительного счастья 1975 0+
15 С.Дружинина Гардемарины, вперед! 1987 0+
16 Л.Гайдай Кавказская пленница или Новые приключения Шурика 1966 6+
17 Л.Гайдай Иван Васильевич меняет профессию 1973 6+
18 К.Ершов, Г.Кропачев, Худ.рук. А.Птушко Вий 1967 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
19 Л.Луков Два бойца 1943 6+
20 С.Говорухин Вертикаль 1967 0+
21 С.Говорухин Место встречи изменить нельзя 1979 14+
22 Г.Данелия Я шагаю по Москве 1963 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
23 Г.Данелия Мимино 1977 12+
24 С.Тимошенко Небесный тихоход 1945 0+
25 Ю.Чулюкин Девчата 1961 0+
26 А.Зархи Высота 1957 0+
27 А.Зархи Двадцать шесть дней из жизни Достоевского 1980 12+
28 Э.Рязанов Гусарская баллада 1962 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
29 Э.Рязанов Берегись автомобиля 1966 0+
30 К.Шахназаров Мы из джаза 1983 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
31 К.Шахназаров Курьер 1986 0+
32 И.Фрез Я Вас любил 1967 0+
33 Л.Быков В бой идут одни «старики» 1973 0+
34 С.Аранович Торопедоносцы 1983 0+
35 А.Сурикова Человек с бульвара Капуцинов 1987 0+
36 Е.Карелов Служили два товарища 1968 6+
37 М.Захаров Обыкновенное чудо 1978 0+
38 Н.Михалков Свой среди чужих, чужой среди своих 1974 0+
39 Н.Михалков Неоконченная пьеса для механического пианино 1976 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
40 А.Алов В.Наумов Бег 1970 12+
41 В.Басов Щит и меч 1968 12+
42 В. Петров Петр Первый 1937 0+
43 С. Эйзенштейн Александр Невский 1938 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
44 С. Эйзенштейн Иван Грозный 1944-45 12+
45 М. Калатозов Летят журавли 1957 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
46 М. Калатозов Красная палатка 1969 0+
47 М. Козаков Покровские ворота 1982 0+
48 В. Роговой Офицеры 1971 0+
49 Г. Егиазаров Горячий снег 1972 6+
50 А. Митта Экипаж 1979 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
51 А. Митта Гори, гори, моя звезда 1969 12+
52 Г. Чухрай Сорок первый 1956 12+
53 Г. Чухрай Баллада о солдате 1959 0+
54 С. Бондарчук Судьба человека 1959 0+
55 С. Бондарчук Они сражались за Родину 1975 0+
56 В. Трегубович На войне как на войне 1968 12+
57 И. Пырьев Кубанские казаки 1949 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
58 И. Пырьев Братья Карамазовы 1968 6+
59 Н. Губенко Подранки 1976 12+
60 С. Ростоцкий Доживем до понедельника 1968 0+
61 С. Ростоцкий А зори здесь тихие 1972 12+
62 В. Меньшов Москва слезам не верит 1979 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
63 В. Меньшов Любовь и голуби 1984 12+
64 А. Тарковский Иваново детство 1962 0+
65 А. Тарковский Солярис 1972 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
66 А. Кончаловский Дворянское гнездо1969 0+
67 А. Кончаловский Дядя Ваня 1970 0+
68 А. Герман Проверка на дорогах 1971 14+
69 А. Герман Двадцать дней без войны 0+
70 И. Хейфиц Дама с собачкой 0+
71 Г. Панфилов Начало 1970 0+
72 Г. Панфилов В огне брода нет 1967 0+
73 Ю. Озеров Освобождение 1968-71 0+
74 Г. Козинцев Гамлет 1964 0+
75 Г. Козинцев Король Лир 1970 0+
76 С. Кулиш Мертвый сезон 1968 0+
77 Л. Кулиджанов Преступление и наказание 1969 12+
78 Г. Натансон Еще раз про любовь 12+
79 А. Салтыков Председатель 1964 12+
80 С. Самсонов Оптимистическая трагедия 16+
81 Э. Лотяну Мой ласковый и нежный зверь 1978 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
82 М. Швейцер (совместно с С. Милькиной) Время, вперёд! 1965 6+
83 М. Швейцер (совместно с С. Милькиной) Крейцерова соната 1987 12+
84 М.Ромм Девять дней одного года 1961 0+
85 М.Ромм Обыкновенный фашизм 1965 0+
86 Э.Климов Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён 1964 0+
87 Э.Климов Иди и смотри 1985 14+
88 В.Бортко Собачье сердце 1988 0+
89 В.Смирнов Белорусский вокзал 1971 12+
90 М.Хуциев Весна на Заречной улице 1956 (совместно с Ф.Миронером) 12+
91 М.Хуциев Июльский дождь 1966 12+
92 А.Столпер Живые и мертвые 1963 12+
93 Л.Шепитько Восхождение 1976 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
94 С.Герасимов Тихий Дон 1958 0+
95 В.Шукшин Печки-лавочки 1972 12+
96 В.Шукшин Калина красная 1973 12+
97 В.Хотиенко Зеркало для героя 1987 16+
98 В.Абдрашитов Плюмбум или Опасная игра 1986 16+
99 А.Прошкин Холодное лето пятьдесят третьего…1987 12+
100 Т.Лиознова Семнадцать мгновений весны 1973 12+

13 мая президент Владимир Путин поручил Минпросвещения и Совету по культуре и искусству составить список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для просмотра в школах. Ответственными за исполнение поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя Совета по культуре Карен Шахназаров.

Подробнее о работе над списком — в материале «Ъ» «Поиск кино».

