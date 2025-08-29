Минпросвещения составило список из 100 фильмов для школьников

Режиссер Название/год Возрастная категория в соответствии с прокатным удостоверением 1 Р.Быков Айболит-66 1966 0+ 2 Р.Быков Чучело 1983 0+ 3 Э.Кеосаян Неуловимые мстители 1966 6+ 4 В.Венгеров Два капитана 1955 0+ 5 Д.Асанова Не болит голова у дятла 1975 0+ 6 Ю.Карасик Дикая собака Динго 1962 0+ 7 Н.Кошеверова Старая, старая сказка 1968 0+ 8 А.Птушко Алые паруса 1961 6+ 9 А.Птушко Руслан и Людмила 1971-1972 12+ 10 Г.Александров Веселые ребята 1934 0+ 11 Г.Александров Весна 1947 0+ 12 Братья Васильевы Чапаев 1934 0+ 13 В.Мотыль Белое солнце пустыни 1969 0+ 14 В.Мотыль Звезда пленительного счастья 1975 0+ 15 С.Дружинина Гардемарины, вперед! 1987 0+ 16 Л.Гайдай Кавказская пленница или Новые приключения Шурика 1966 6+ 17 Л.Гайдай Иван Васильевич меняет профессию 1973 6+ 18 К.Ершов, Г.Кропачев, Худ.рук. А.Птушко Вий 1967 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей 19 Л.Луков Два бойца 1943 6+ 20 С.Говорухин Вертикаль 1967 0+ 21 С.Говорухин Место встречи изменить нельзя 1979 14+ 22 Г.Данелия Я шагаю по Москве 1963 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей 23 Г.Данелия Мимино 1977 12+ 24 С.Тимошенко Небесный тихоход 1945 0+ 25 Ю.Чулюкин Девчата 1961 0+ 26 А.Зархи Высота 1957 0+ 27 А.Зархи Двадцать шесть дней из жизни Достоевского 1980 12+ 28 Э.Рязанов Гусарская баллада 1962 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей 29 Э.Рязанов Берегись автомобиля 1966 0+ 30 К.Шахназаров Мы из джаза 1983 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей 31 К.Шахназаров Курьер 1986 0+ 32 И.Фрез Я Вас любил 1967 0+ 33 Л.Быков В бой идут одни «старики» 1973 0+ 34 С.Аранович Торопедоносцы 1983 0+ 35 А.Сурикова Человек с бульвара Капуцинов 1987 0+ 36 Е.Карелов Служили два товарища 1968 6+ 37 М.Захаров Обыкновенное чудо 1978 0+ 38 Н.Михалков Свой среди чужих, чужой среди своих 1974 0+ 39 Н.Михалков Неоконченная пьеса для механического пианино 1976 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей 40 А.Алов В.Наумов Бег 1970 12+ 41 В.Басов Щит и меч 1968 12+ 42 В. Петров Петр Первый 1937 0+ 43 С. Эйзенштейн Александр Невский 1938 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 44 С. Эйзенштейн Иван Грозный 1944-45 12+ 45 М. Калатозов Летят журавли 1957 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 46 М. Калатозов Красная палатка 1969 0+ 47 М. Козаков Покровские ворота 1982 0+ 48 В. Роговой Офицеры 1971 0+ 49 Г. Егиазаров Горячий снег 1972 6+ 50 А. Митта Экипаж 1979 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 51 А. Митта Гори, гори, моя звезда 1969 12+ 52 Г. Чухрай Сорок первый 1956 12+ 53 Г. Чухрай Баллада о солдате 1959 0+ 54 С. Бондарчук Судьба человека 1959 0+ 55 С. Бондарчук Они сражались за Родину 1975 0+ 56 В. Трегубович На войне как на войне 1968 12+ 57 И. Пырьев Кубанские казаки 1949 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 58 И. Пырьев Братья Карамазовы 1968 6+ 59 Н. Губенко Подранки 1976 12+ 60 С. Ростоцкий Доживем до понедельника 1968 0+ 61 С. Ростоцкий А зори здесь тихие 1972 12+ 62 В. Меньшов Москва слезам не верит 1979 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 63 В. Меньшов Любовь и голуби 1984 12+ 64 А. Тарковский Иваново детство 1962 0+ 65 А. Тарковский Солярис 1972 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 66 А. Кончаловский Дворянское гнездо1969 0+ 67 А. Кончаловский Дядя Ваня 1970 0+ 68 А. Герман Проверка на дорогах 1971 14+ 69 А. Герман Двадцать дней без войны 0+ 70 И. Хейфиц Дама с собачкой 0+ 71 Г. Панфилов Начало 1970 0+ 72 Г. Панфилов В огне брода нет 1967 0+ 73 Ю. Озеров Освобождение 1968-71 0+ 74 Г. Козинцев Гамлет 1964 0+ 75 Г. Козинцев Король Лир 1970 0+ 76 С. Кулиш Мертвый сезон 1968 0+ 77 Л. Кулиджанов Преступление и наказание 1969 12+ 78 Г. Натансон Еще раз про любовь 12+ 79 А. Салтыков Председатель 1964 12+ 80 С. Самсонов Оптимистическая трагедия 16+ 81 Э. Лотяну Мой ласковый и нежный зверь 1978 12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей 82 М. Швейцер (совместно с С. Милькиной) Время, вперёд! 1965 6+ 83 М. Швейцер (совместно с С. Милькиной) Крейцерова соната 1987 12+ 84 М.Ромм Девять дней одного года 1961 0+ 85 М.Ромм Обыкновенный фашизм 1965 0+ 86 Э.Климов Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён 1964 0+ 87 Э.Климов Иди и смотри 1985 14+ 88 В.Бортко Собачье сердце 1988 0+ 89 В.Смирнов Белорусский вокзал 1971 12+ 90 М.Хуциев Весна на Заречной улице 1956 (совместно с Ф.Миронером) 12+ 91 М.Хуциев Июльский дождь 1966 12+ 92 А.Столпер Живые и мертвые 1963 12+ 93 Л.Шепитько Восхождение 1976 12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей 94 С.Герасимов Тихий Дон 1958 0+ 95 В.Шукшин Печки-лавочки 1972 12+ 96 В.Шукшин Калина красная 1973 12+ 97 В.Хотиенко Зеркало для героя 1987 16+ 98 В.Абдрашитов Плюмбум или Опасная игра 1986 16+ 99 А.Прошкин Холодное лето пятьдесят третьего…1987 12+ 100 Т.Лиознова Семнадцать мгновений весны 1973 12+