Минпросвещения составило список из 100 фильмов для школьников
Минпросвещения России подготовило список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных к просмотру школьникам. В список вошли только советкие картины. Среди них: «Иди и смотри» (Элем Климов), «Солярис» (Андрей Тарковский), «Чучело» (Ролан Быков).
Список утвердил президент России Владимир Путин. «Главная цель — использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— отметили в пресс-релизе ведомства.
Также в список от Минпросвещения вошли художественные картины «Гамлет» (Григорий Козинцев, экранизация с Иннокентием Смоктуновским), «17 мгновений весны» (Татьяна Лиознова), «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Александр Прошкин) и документальные фильмы Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», «Девять дней одного года».
Список фильмов, обязательных для школьной программы
13 мая президент Владимир Путин поручил Минпросвещения и Совету по культуре и искусству составить список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для просмотра в школах. Ответственными за исполнение поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя Совета по культуре Карен Шахназаров.
