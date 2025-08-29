Акции Х5 Group выдержали индексации

Московская биржа (MOEX: MOEX) объявила о готовящихся изменениях в индексе IMOEX. Акции Х5 Group войдут в индекс, тогда как акции группы «Астра», «РусГидро» и «Россетей» покинут список. Х5 Group также получит место среди списка «голубых фишек» — самых ликвидных акций. Новость спровоцировала рост котировок за счет активности индексных фондов, однако желающих зафиксировать прибыль оказалось больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мосбиржа намерена включить акции Х5 Group в индекс Мосбиржи (IMOEX), а также в индекс РТС с 19 сентября 2025 года. Об этом говорится в сообщении площадки от 29 августа. Помимо включения в индекс акции Х5 Group также войдут в состав «голубых фишек» — наиболее ликвидных акций российских эмитентов.

При этом акции группы «Астра», «РусГидро» и «Россетей» будут исключены из индекса. Основание для этого было формальным, указывает аналитик ФГ «Финам» Максим Абрамов. «Минимальный вес акций в индексе не должен опускаться ниже 0,2%. У "Россетей" на май этот показатель составил 0,18%, а у "РусГидро" он был на грани 0,2% и, предположительно, при пересмотре опустился ниже порога»,— отмечает он.

Сразу же после публикации сообщения (около 9:00 мск) котировки акций Х5 Group пошли вверх и уже спустя час выросли на 1,3%, до 2964 руб. за акцию.

Однако после этого локального пика бумаги начали дешеветь, и к концу торговой сессии котировки акций снизились на 2,5%, до 2890 руб. за акцию. Объем торгов за день составил около 2,5 млрд руб.— последний раз он достигал этой отметки 11 августа.

При этом больший объем сделок совершался во время падения. «Произошла продажа на новостях. Инвесторы, которые купили бумаги в ожидании этого анонса — на слухах или прогнозах,— после официального подтверждения зафиксировали прибыль»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Волатильность в торгах также вызвало внимание со стороны индексных фондов, которые по большей части повторяют состав рыночного индекса. «Однако не стоит переоценивать их деятельность: средств фондов еще недостаточно, чтобы существенно влиять на цену акций,— отмечает инвестстратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.— Включение группы в индекс добавит около 1,5 млрд руб. дополнительного спроса на акции компании со стороны фондов, но рынок быстро переварит такой объем».

Х5 Group — продуктовая компания, управляющая магазинами торговых сетей «У дома», «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». За первое полугодие 2025 года ее чистая прибыль сократилась на 18,9%, до 48,1 млрд руб. Выручка группы во втором квартале выросла на 21,6% и достигла 1,2 трлн руб.

Решение о включении в IMOEX или в «голубые фишки» принимается не на основе доверия со стороны биржи или показателей котировок, а на основе установленных критериев. «Ключевой критерий для вхождения акций в индексы — размер капитализации компании с учетом коэффициента free-float (акции в свободном обращении.— “Ъ”). Акции Х5 Group входят в топ-10 акций российского рынка по этому показателю и имеют высокую ликвидность, что стало основанием для включения их в индексы»,— пояснили в пресс-службе площадки.

В лист ожидания на включение в базу расчета индекса с сентября войдут акции «Самолета», «Русагро», ЦИАН, «Ленты» и «ЭсЭфАй». В то же время акции «Юнипро» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса. Больше всего на новость отреагировали акции «Самолета», котировки которых выросли более чем на 4%, до 1212 руб. за акцию. Это связано с высокой долей спекулянтов среди акционеров компании, указывает аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов.

Андрей Ковалёв