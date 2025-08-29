В Екатериновском районе Саратовской области в ДТП погибли водитель и пассажир

В Екатериновском районе Саратовской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 18:15 сегодня, 29 августа, в районе поселка Октябревка. Там столкнулись трактор «Версатайл», которым управлял мужчина 1975 года рождения, и автомобиль «Хендай», за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения.

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, еще одного пассажира увезли в лечебное учреждение. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов