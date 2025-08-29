Финансовый университет подписал соглашение о сотрудничестве с «Коммерсантом»

Финансовый университет при правительстве России подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Коммерсантъ». Ректор университета Станислав Прокофьев подчеркнул, что университет совместно с издательским домом будет работать над образовательной программой «Академии журналистики Ъ».

Соглашение о сотрудничестве подписали на заседании ученого совета Финуниверситета. Гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский в свою очередь отметил, что занятия в «Академии» начнутся с 6 октября. По итогу программы всем ее участникам выдадут Удостоверение о повышении квалификации государственного образца от Финансового университета.