Финансовый университет подписал соглашение о сотрудничестве с «Коммерсантом»

Финансовый университет при правительстве России подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Коммерсантъ». Ректор университета Станислав Прокофьев подчеркнул, что университет совместно с издательским домом будет работать над образовательной программой «Академии журналистики Ъ».

Гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский (слева) и ректор Финансового университета при правительстве России Станислав Прокофьев

Фото: предоставлено Финансовым университетом

Фото: предоставлено Финансовым университетом

Соглашение о сотрудничестве подписали на заседании ученого совета Финуниверситета. Гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский в свою очередь отметил, что занятия в «Академии» начнутся с 6 октября. По итогу программы всем ее участникам выдадут Удостоверение о повышении квалификации государственного образца от Финансового университета.

