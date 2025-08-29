С начала года хакеры совершили более 100 млн атак на облачные сервисы России

По данным облачного провайдера Nubes, за неполные восемь месяцев 2025 года количество кибератак на облачные и гибридные сервисы в России превысило совокупное число инцидентов за 2023–2024 годы. Компания зафиксировала 29 млн атак в 2023 году, 84 млн — в 2024-м и около 105 млн за указанный период в 2025-м.

Представители облачных сервисов отмечают, что одним из основных методов взлома остаются попытки взломать учетные записи. В 54% попыток атак начинались с техники подбора или подстановки уже украденных логинов и паролей. Директор по коммуникациям Nubes Татьяна Лазарева отметила: «Сегодня атаки через учетные данные — это наиболее быстрый способ обхода всех систем защиты, которые устанавливаются в компании или госорганизации. Это связано и с человеческим фактором сотрудников, и с подрядчиками, которые занимаются настройкой тех или иных корпоративных сервисов».

Наибольший интерес для злоумышленников представляют привилегированные учетные записи. По данным Yandex B2B Tech, чаще всего (в 35% случаев) злоумышленники пытались атаковать компании сектора разработки ПО и SaaS-сервисов для дальнейшей атаки их клиентов. На втором месте — e-commerce и ритейл (22%), на третьем — консалтинговые компании, научно-исследовательские институты и финансовые организации (по 15%). Также отмечается увеличение доли финансово мотивированных атак — 61% от общего числа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры витают в облаках».