В Черноземье 1 сентября будет облачно, от +13°С до +32°С

В понедельник, 1 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачная погода, местами дожди. Температура будет варьироваться от +13°С до +32°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется малооблачная погода, температура составит до +15°C. Днем будет облачно с прояснениями, и может пойти небольшой дождь. Воздух прогреется до +31°C.

В Воронеже ночью будет малооблачно, до +14°C. Днем прогнозируется облачность с прояснениями, до +32°C.

В Курске ночью ожидается ясная погода, до +14°C. Днем будет облачно, до +29°C.

В Липецке ночью синоптики обещают малооблачную погоду, до +13°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +30°C.

В Орле ночью синоптики обещают ясную погоду, до +13°C. Днем будет переменная облачность, до +28°C.

В Тамбове ночью ожидаются малооблачная погода, до +14°C. Днем будет переменная облачность, до +31°C.

Егор Якимов