Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Махачкале полиция занялась розыском стрелявшего у ТЦ

Полиция начала проверку по факту перестрелки у торгового центра «Этажи» в Махачкале. Стрелявшего разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Фото: «Яндекс. Карты»

Фото: «Яндекс. Карты»

«В полицию поступило сообщение о том, что сегодня примерно в 18:30 у торгового центра на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и скрылся с места происшествия»,— говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в результате стрельбы никто не пострадал.

На место работают наряды полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Один из участников инцидента доставлен в отдел полиции.

Как подчеркнули в полиции, информация предварительная, сведения уточняются.

Как сообщает «Интерфакс», мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все