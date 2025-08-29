В Махачкале полиция занялась розыском стрелявшего у ТЦ

Полиция начала проверку по факту перестрелки у торгового центра «Этажи» в Махачкале. Стрелявшего разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс. Карты» Фото: «Яндекс. Карты»

«В полицию поступило сообщение о том, что сегодня примерно в 18:30 у торгового центра на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и скрылся с места происшествия»,— говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в результате стрельбы никто не пострадал.

На место работают наряды полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Один из участников инцидента доставлен в отдел полиции.

Как подчеркнули в полиции, информация предварительная, сведения уточняются.

Как сообщает «Интерфакс», мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.

Наталья Белоштейн