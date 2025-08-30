В Черноземье 31 августа будет облачно и сухо, от +12°С до +32°С

В воскресенье, 31 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачная и сухая погода. Температура будет варьироваться от +12°С до +32°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность с прояснениями, температура составит до +17°C. Днем будет ясно, воздух прогреется до +32°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается ясная погода. Ночью — до +14°C. Днем — до +30°C.

В Курске ночью ожидается облачность с прояснениями, до +16°C. Днем будет ясно, до +29°C.

В Липецке ночью синоптики обещают малооблачную погоду, до +13°C. Днем ожидается переменная облачность, до +29°C.

В Орле ночью синоптики обещают переменную облачность, до +12°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +28°C.

В Тамбове ночью ожидаются малооблачная погода, до +12°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +29°C.

Егор Якимов