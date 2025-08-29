Региональным дорогам приделывают кассу

Минтранс думает над расширением системы «Платон» и взиманием платы за проезд крупнотоннажных грузовиков не только по федеральным, но и по региональным трассам. Ведомство заключило контракт с НИУ ВШЭ на проведение соответствующего научного исследования, но окончательных решений о расширении еще не принято, заверили “Ъ” в Минтрансе.

О возможности расширения функционала системы «Платон» “Ъ” сообщили в Минтрансе РФ. В пресс-службе ведомства рассказали, что сейчас «оценивается влияние на экономику возможности распространения системы на региональные дороги». Для проведения такой оценки нужно провести соответствующие исследования и моделирование.

Система «Платон» запущена в ноябре 2015 года для взимания платы с грузовиков (разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн) по федеральным трассам. Установленные в грузовиках бортовые устройства через спутниковую систему навигации определяют и записывают маршрут проезда большегрузов. Данные с устройств считывают датчики, установленные вдоль дорожной сети (так называемые рамки «Платона»). Действующий тариф — 3,34 руб. за 1 км, деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. Суммарно за время работы системы собрано около 350 млрд руб.

Ранее подведомственное Минтрансу ФКУ «Дороги России», опубликовало тендер на разработку «концепции создания и эксплуатации систем взимания платы» для грузовиков по региональным, межмуниципальным и местным автодорогам общего пользования. Контракт на разработку стоимостью 73,1 млн руб. заключен с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ). Поставщик должен проанализировать действующую нормативную базу, мировой и российский опыт внедрения «платности за причинение вреда автодорогам общего пользования», разработать предложения по «облику, архитектуре, организационно-правовой форме создания и эксплуатации» системы «Платон» на региональных трассах. Контракт должен быть исполнен до 30 ноября 2025 года.

Распространение системы взимания платы на субъекты федерации относится к компетенции правительства РФ, прокомментировали планы Минтранса в компании-операторе системы «Платон», отметив, что конечное решение будет приниматься «с учетом экономических, технических и правовых особенностей каждого региона». При этом в компании заверили, что их система уже доказала «результативность» как инструмент финансирования Федерального дорожного фонда и показала «стабильную работу» за все десять лет эксплуатации.

Напомним, что в феврале 2025 года случился скандал со сбоями в системе «Платон» и ошибочными штрафами (5–10 тыс. руб.) за неоплату проезда: их получали грузоперевозчики на юге России из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мешающих определению спутниковых координат бортовыми устройствами.

В Минтрансе РФ тогда признавали рост жалоб на ошибки, создав отдельную рабочую группу для изучения проблем с РЭБ. Проблема остается актуальной: глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев 27 августа обратился к премьеру Михаилу Мишустину (текст письма есть у “Ъ”) с просьбой решить проблему необоснованных штрафов для перевозчиков при использовании «Платона», сославшись на поступившее обращение к нему Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с “Ъ” критически отнесся к расширению зоны действия «Платона»: «Нам говорили, что плата с федеральных трасс идет на региональные дороги, а иначе в региональных бюджетах не будет денег на их строительство и восстановление. Сейчас, получается, хотят ввести фактически еще один налог. Тогда надо отменять взимание транспортного налога с перевозчиков».

Окончательное решение о распространении «Платона» на региональные дороги не принято, так как не проведены «никакие исследования», подчеркнули в Минтрансе РФ: «В этой связи преждевременно говорить о сроках внедрения».

Александр Воронов, Иван Буранов