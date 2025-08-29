Французские власти бьют тревогу из-за украинских яиц

Национальный комитет по производству яиц (CNPO) Франции призывает власти страны перестать ввозить продукцию с Украины, которая не соответствует нормам ЕС.

Накануне, 28 августа, организация осудила импорт некоторыми дистрибуторами сотен тысяч яиц с Украины, которые «не соответствуют европейским производственным стандартам и могут содержать» запрещенные антибиотики. Такие яйца с маркировкой «код 3» (подразумевает выращивание птиц в клетках) поставляются во Францию с весны этого года. Они были замечены на прилавках крупных ритейлеров, таких как Carrefour и E. Leclerc, пишет Le Figaro.

«Когда мы импортируем небольшие объемы яиц из Испании или Италии, то мы остается в границах Европейского союза. Но пополнять запасы на Украине, стандарты которой не соответствуют европейским нормам,— это просто невозможно»,— заявил директор CNPO Ив-Мари Боде.

Сегодня же ситуацию прокомментировала министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар: «Продовольственный суверенитет заключается в том, чтобы отдавать предпочтение французскому производству перед импортом продуктов питания, которые не соответствуют ни нашим стандартам, ни ожиданиям потребителей. Это требует ежедневных усилий не только потребителей, но и дистрибуторов»,— заявила министр, пообещав усилить контроль за украинскими яйцами.

Кирилл Сарханянц