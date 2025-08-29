В торговом центре в Махачкале неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный молодой человек открыл стрельбу в торговом центре «Этажи» в Махачкале. В мэрии города заявили ТАСС, что мужчина стрелял из травматического оружия.

«Перестрелка произошла в торговом центре "Этажи" в Махачкале. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают правоохранительные органы. По предварительной информации, выстрел произведен из травматического оружия»,— сказал агентству источник в администрации.

На месте работает полиция. Источник «РИА Новостей» сообщил, что стрельба произошла из-за ссоры «двух молодых ребят».