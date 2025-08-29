Солдат служил Родине и мошенникам

Московский гарнизонный военный суд 29 августа приступил к рассмотрению уголовного дела рядового контрактной службы Никиты Бянкина и его приятеля Сергея Огнева, обвиняемых в соучастии в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они приехали из Иркутска в столицу и поучаствовали в хищении 16 млн руб. у пенсионеров, ставших жертвами телефонных аферистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Оглашение обвинительного заключения заняло у военного прокурора около трех минут. Не вдаваясь в подробности уголовного дела, он сообщил, что рядовой 25-летний Никита Бянкин и его знакомый 23-летний Сергей Огнев обвиняются в соучастии в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном неустановленными лицами в Москве.

Как удалось выяснить “Ъ”, подсудимые, по версии следствия, участвовали в схеме передачи денег от проданной московскими пенсионерами Владимиром и Надеждой Ишкутовыми квартиры.

Во второй половине 2024 года им позвонили не установленные следствием лица и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что на них оформлен многомиллионный кредит, средства от которого поступили для поддержания ВСУ. В ходе дальнейших переговоров с лжеправоохранителями пенсионеров вынудили продать принадлежавшую им квартиру, а деньги направить мошенникам. В афере поучаствовали и выходцы из Иркутска.

Мошенники связались с Сергеем Огневым, который привлек к делу знакомого контрактника Бянкина. При этом оба были уверены, что будут передавать деньги некоего неофициального казино для последующего перевода в криптовалюту.

12 февраля этого года военнослужащий Бянкин, получив на улице Миллионщикова, где находилась проданная квартира, деньги, передал их Сергею Огневу, который по указанию организаторов внес их на криптокошелек. Пенсионеры же, поняв, что их обманули, обратились в начале марта в правоохранительные органы, которые через месяц выяснили имена курьеров из Иркутска.

Следствие считает, что оба за услуги получили от организаторов мошенничества по 50 тыс. руб.

Первым 27 марта был задержан Сергей Огнев, следом — контрактник Бянкин. Обоих по ходатайствам Главного военного следственного управления Следственного комитета России отправили в СИЗО. Оказавшись под следствием, Сергей Огнев решил раскаяться и полностью признать вину, после чего его перевели под домашний арест. Контрактник же, напротив, сделать это отказался, оставшись в изоляторе.

Адвокат военного Галина Шидловская полагает, что подзащитного, как и Сергея Огнева, организаторы мошенничества использовали втемную. «Квалификация о совершении мошенничества по предварительному сговору с другими лицами в корне неверна. Мой подзащитный лишь говорил, что передал Огневу деньги, о криминальном происхождении которых понятия не имел»,— отметила адвокат. По ее словам, Никита Бянкин сам стал жертвой обмана и вмененное ему преступление — это трагедия не только для пенсионеров, но и для него и Сергея Огнева. Защитник рассчитывает, что при вынесении приговора будет учтено: контрактник Бянкин служил в вооруженных силах и активно занимался баскетболом, выиграв ряд региональных соревнований.

Алексей Соковнин