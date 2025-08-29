Рябков обвинил Украину и Европу в саботаже договоренностей на Аляске
Европейские страны и Украина проводят саботаж договоренностей, достигнутых 15 августа на встрече президентов России и США на Аляске, завил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине.
Сергей Рябков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры длились почти три часа. Центральной темой саммита было обсуждение урегулирования украинского конфликта.
