Рябков обвинил Украину и Европу в саботаже договоренностей на Аляске

Европейские страны и Украина проводят саботаж договоренностей, достигнутых 15 августа на встрече президентов России и США на Аляске, завил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры длились почти три часа. Центральной темой саммита было обсуждение урегулирования украинского конфликта.