Архыз расширит инфраструктуру и зону катания за 11 млрд рублей

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров провел заседание рабочей группы по развитию курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Делегация осмотрела площадки новых туристических комплексов, запуск которых намечен на сезон 2025-2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Архыз» Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Курорт готовится к масштабному расширению горнолыжной инфраструктуры. В 2026 году начнется возведение двух канатных дорог КД-4 и КД-5 с современными шестиместными креслами. Пропускная способность каждой составит 2400 человек в час при перепаде высот 533,84 метра.

Кресла получат увеличенную ширину сидений 490 мм, систему двойных пружин и автоматические стеклянные колпаки из полиуретана для защиты от непогоды. Конструкция обеспечит панорамный обзор и впишется в природный ландшафт Кавказа.

Параллельно появится 10,8 километра трасс разной сложности — зеленых, синих и красных — с искусственным снегообразованием на южном склоне. Новые зоны катания расположатся в районе поселков Лунная Поляна и Фестивальный.

«Курорт Архыз демонстрирует высокие темпы развития инфраструктуры. Резиденты вложили в его развитие более 11 млрд рублей и создали более трех тысяч современных мест размещения», — отметил Сергей Назаров.

Исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев сообщил, что строительство ведется по утвержденному инвестиционному плану на основе положительного заключения Главгосэкспертизы России.

«Основные строительные работы начнутся в 2026 году, а сейчас мы приступаем к подготовительным мероприятиям, включающим археологические исследования и экологические мероприятия»,— заявил генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук.

Подготовительные работы стартуют в 2025 году и не затронут действующие маршруты для зимнего и летнего отдыха. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением экологических норм для сохранения природы региона.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на зимний сезон 2028-2029 годов.

«К 2030 году управляющая компания «Архыз» планирует создать новую зону катания — более 30 км трасс и шести канатных дорог. Это будет совсем другой курорт и по масштабу и по качеству впечатлений. Рады стоять у истоков «Архыза» и участвовать в его становлении как крупного туристического кластера с высоким мультипликативным эффектом»,— отметил Хасан Тимижев.

Институт развития в 2023 году передал построенный «Архыз» в управление дочерней компании ГК «Мантера».

Тат Гаспарян