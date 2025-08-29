В Ярославской области количество земельных участков для льготников выросло вдвое

В Ярославской области количество земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для предоставления льготным категориям граждан, выросло вдвое. Об этом стало известно на правительственном часе в облдуме.

С начала текущего года заявителям предоставлено 305 участков общей площадью 24 гектара. При этом всего в регионе такой возможностью воспользовались уже свыше 6,5 тыс. человек. Как отметил первый зампред областного правительства Денис Хохряков, вопрос обеспечения земельными участками льготников находится на особом контроле областного правительства и губернатора Михаила Евраева.

«Сегодня право на бесплатное получение участка имеют в первую очередь многодетные семьи и участники СВО. Полномочиями на предоставление земли наделены органы местного самоуправления. Оказываем им содействие в получении региональных субсидий на устройство подъездов к участкам при наличии готовой проектно-сметной документации. Также в качестве поддержки в муниципальную собственность передаются областные земли для дальнейшего предоставления гражданам. В 2025 году удалось вдвое увеличить фонд предоставляемых участков. Сейчас в реестре их порядка двух тысяч»,— рассказал господин Хохряков.

Так, участники СВО и родственники погибших бойцов получили уже 29 участков для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в работе еще 18 заявлений. На правительственном часе обсудили совершенствование механизма предоставления участков и обеспечения их инфраструктурой.